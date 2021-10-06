Бочкарёв: Большую кольцевую линию метро можно будет проехать полностью за 90 минут
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что Большая кольцевая линия метро (БКЛ) – самый масштабный проект московского метростроения, сообщает пресс-служба столичного правительства.
По его словам, она включает 70 км линий и 31 станцию, а полный круг по БКЛ, по предварительным расчетам, можно будет совершить за 90 минут.
Чиновник отметил, что запуск БКЛ позволит примерно на 30% разгрузить Кольцевую линию метро, а время в пути для большинства пассажиров сократится почти в два раза, особенно для жителей юга и юго-запада Москвы.
Бочкарёв добавил, что БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные линии, находящиеся на расстоянии до 10 км от действующей Кольцевой линии, что позволит избежать пересадки в центре при поездке из одной точки столицы в другую.
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