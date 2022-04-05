Бочкарев: До конца года планируется ввести еще одну платформу станции «Минская» МЦД-4

Вторую пассажирскую платформу станции «Минская» четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) планируется достроить до конца 2022 года. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как отметил заммэра, первый этап строительства на станции «Минская» уже завершен: введены островная платформа и пассажирский терминал, организована комфортная пересадка на метро по принципу «сухие ноги».

«До конца года планируется завершить второй этап и ввести еще одну пассажирскую платформу», — цитирует Бочкарева пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Отмечается, что вторую платформу оборудуют лестнично-эскалаторным ходом и навесом от непогоды, а на прилегающей территории общей площадью 7,6 га будут выполнены работы по благоустройству, в том числе устройство парковок на 152 автомобиля и 24 велосипеда, двух современных автобусных остановок. Кроме того, планируется установка уличного освещения, малых архитектурных форм, устройство газона и высадка деревьев.

Бочкарев подчеркнул, что новая станция улучшит транспортное обслуживание более 315 тысяч жителей районов Фили-Давыдково, Раменки и Дорогомилово.

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров 4 апреля открыли станцию «Минская» Киевского направления МЖД и перспективного маршрута МЦД-4.

