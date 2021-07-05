Андрей Бочкарёв: Электродепо «Владыкино» планируется расширить

Заместитель Мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что электродепо «Владыкино» будет расширено за счёт строительства шести новых зданий и реконструкции двух существующих, сообщает пресс-служба столичного правительства.

По его словам, планируется построить два новых пролёта отстойно-ремонтного корпуса и здание эксплуатационного персонала, а также стрелочный пост, склад оборудования для эскалаторов, трансформаторную подстанцию, веер парковых железнодорожных путей и теплосеть.

Заммэра отметил, что будут реконструируированы вагономоечная станция и очистные сооружения, тельферная эстакада и наружные инженерные сети канализации и водопровода, а также будут возведены здание ГОиЧС, диагностический пост для ремонта колёс вагонов.

«Реконструкция депо позволит ему лучше поддерживать в рабочем состоянии подвижной состав, расширит места для отстоя и ремонта поездов», – добавил Бочкарёв.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, в свою очередь, рассказал, что для облицовки зданий, общая площадь которых составит 17,7 тысячи квадратных метров, будут использоваться долговечные, износостойкие материалы.

Он добавил, что все здания депо соединят за счёт расширения системы автомобильных дорог.

