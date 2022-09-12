Андрей Бочкарёв: Более 7 млн кв. метров недвижимости введено в столице с начала года
Годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнен на 86 %. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«За восемь месяцев 2022 года в столице построено и введено в эксплуатацию 7, 6 миллионов недвижимости. При этом доля инвесторов в общем объеме введенной недвижимости составляет 6,6 миллиона квадратных метров. Таким образом, на данный момент годовой план выполнен на 86%», - указал Бочкарёв.
По словам вице-мэра, жилье составляет более половины от общего объема ввода, 4 млн кв. м. Также с начала года в Москве построили 15 школ, 22 детских сада, 9 медицинских, 14 спортивных, 3 культурных объекта.
Как уточнил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин, лидером по вводу недвижимости в старой Москве стал Западный административный округ: здесь было построено 28 объектов общей площадью 939,9 тысячи кв. м. На втором месте юг Москвы, где ввели 781,9 тысячи кв.м. Помимо жилья, в столице стоится социальная и коммерческая недвижимость.
«Это позволяет создавать современную и качественную городскую среду. Появляются новые поликлиники, спортивные объекты, рабочие места и благоустроенные территории», - добавил Лёвкин.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2022 году столица заняла первое место в мировом рейтинге «Индекс городского процветания» по уровню развития городской инфраструктуры и качеству жизни.
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