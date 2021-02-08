Жириновский заявил, что видит себя следующим президентом России
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что видит себя следующим президентом России.
Об этом политик написал, отвечая в своём Instagram на вопрос, кого он видит во главе государства после нынешнего президента РФ Владимира Путина.
Президентские выборы в России запланированы на 2024 год.
В конце декабря прошлого года Жириновский в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» озвучил список возможных преемников Путина, сообщает Ura.ru. По мнению лидера ЛДПР, среди них — премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Однако Жириновский заявил, что сам намерен баллотироваться на выборы-2024 и занять пост президента РФ.
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