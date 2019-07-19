Зеленский заявил о готовности обменять Вышинского на Сенцова

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности обменять главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова», — процитировала Газета. ru Зеленского.

Президент Украины отметил также, что это должно стать первым шагом доброй воли. В России ранее также заявляли, что освобождение из-под стражи Вышинского – путь к нормализации отношений между Москвой и Киевом, отметила RT.

Судебное заседание по делу Вышинского запланировано на 19 июля в Подольском районном суде Киева. Журналист был задержан на Украине 15 мая 2018 года.

Олег Сенцов, украинский режиссёр, по обвинению в организации терактов в Крыму был приговорён в России к 20 годам колонии.

Ранее член СПЧ Александр Брод в эфире НСН рассказал, почему считает голодовку Олега Сенцова напрасной.

