Зеленский заявил о готовности обменять Вышинского на Сенцова
Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности обменять главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова», — процитировала Газета. ru Зеленского.
Президент Украины отметил также, что это должно стать первым шагом доброй воли. В России ранее также заявляли, что освобождение из-под стражи Вышинского – путь к нормализации отношений между Москвой и Киевом, отметила RT.
Судебное заседание по делу Вышинского запланировано на 19 июля в Подольском районном суде Киева. Журналист был задержан на Украине 15 мая 2018 года.
Олег Сенцов, украинский режиссёр, по обвинению в организации терактов в Крыму был приговорён в России к 20 годам колонии.
Ранее член СПЧ Александр Брод в эфире НСН рассказал, почему считает голодовку Олега Сенцова напрасной.
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