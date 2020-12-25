Зеленский рассказал, когда позвонит Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что должен с общаться с президентом России Владимиром Путиным если это поможет быстрее остановить войну, сообщает украинское издание «Фокус».

Зеленский объяснил, что намерен связаться с Путиным по телефону в случае задержки со встречей лидеров «нормандской четверки», куда входят Украина, Россия, Германия и Франция. Также он добавил, что, как президент, он должен решать с российским коллегой «все сложные вопросы»

Глава государства также отметил, что обсуждать с Путиным следует не только то, что касается нормандского формата.

«Есть вопросы, которые мы не ставим в нормандском формате... Этот формат сугубо о Донбассе. Мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет», - подытожил Зеленский.



Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что урегулирование ситуации в Донбассе во многом зависит от Киева, сообщает RT. По мнению российского лидера, главе государства нужно опираться на мнение большинства, а Зеленский стал «оглядываться на националистические силы».

