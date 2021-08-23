Зеленский обещает открыть офисы «Крымской платформы» в разных странах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в преддверии стартующего 23 августа в Киеве форума «Крымская платформа», что он будет представлен в других странах, сообщает RT.

«В Киеве будет центральный офис, а во многих странах, где есть подписанты, - там будут открываться те или иные направления, связанные с деоккупацией Крыма», - обещает Зеленский.

Как ожидается, в форуме примут участие представители 44 стран, среди которых не будет лидеров западных стран. Зеленский объяснил это тем, что они «боятся» Россию.

Целью форума позиционируется координация международных усилий, «направленных на возвращение Крыма в состав Украины». Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал предстоящую встречу «шабашем».

