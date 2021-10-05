Замминистра обороны Картаполов уволен с военной службы в связи с избранием в Госдуму
Заместитель министра обороны России Андрей Картаполов уволен с военной службы в связи с избранием в Госдуму. Об этом сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания во вторник.
«Указом президента заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Картаполов Андрей Валериевич освобожден от занимаемой должности и уволен с военной службы в связи с избранием его депутатом Государственной Думы», — цитирует главу Минобороны «Интерфакс».
Кроме того, оставит должность и военную службу начальник Главного штаба, первый заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом РФ адмирал Александр Витко.
Андрей Картаполов был избран в Госдуму по списку партии «Единая Россия». По данным СМИ, бывший замглавы российского военного ведомства может возглавить думский комитет по обороне.
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