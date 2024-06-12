Захарова: В МИД вызывали посла Австрии до высылки российского журналиста

Посла Австрии в России Вернера Альмхофера вызывали в МИД РФ для выяснения претензий Вены в отношении российских журналистов, однако дипломаты не получили необходимых сведений. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радио «Спутник».

Ранее австрийская сторона выдворила корреспондента ТАСС Ивана Попова, ему предписали покинуть страну в течение двух недель. Вена не предоставила объяснений подобного решения. Москва в ответ приняла зеркальные меры к журналисту столичного бюро Австрийского радио и телевидения (ORF) Марии Книпс-Виттинг, напоминает РЕН ТВ.

Как отметила Захарова, примерно за две недели до выдворения журналиста ТАСС в МИД вызывали австрийского посла. Дипломаты РФ пытались понять, «какие претензии есть у австрийской стороны к российским журналистам».

«Нам не было сказано ничего. То есть была зачитана какая-то формулировка, что по линии какого-то из ведомств, внутренних дел, что-то вроде такого, есть какие-то формальности, которые они могли бы увязать, ну и так далее», — рассказала представитель МИД.

