Захарова: Киев стягивает войска к Донбассу
Украина стягивает войска к Донбассу, и Киев настроен на силовое решение конфликта в регионе, считает представитель МИД России Мария Захарова. Заявление дипломата опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.
Захарова прокомментировала публикацию по итогам дискуссии ЕС о ситуации вокруг Украины, размещенную в блоге Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Представитель МИД РФ назвала текст «образцом предвзятости» и доказательством неспособности ЕС оценить события на Украине, «разобраться в их причинах и понять их трагические последствия».
Захарова отмечает, что глава евродипломатии занимает «ангажированную позицию» и регулярно заявляет о «российской агрессии», в то время как силы Украины стягивают солдат и технику к линии соприкосновения в Донбассе, а также обстреливают регион.
«Возможно, руководству евродипломатии, вместо безоглядной поддержки украинских властей, пора начать побуждать Киев к отказу от агрессивной милитаристской риторики и, наконец, добросовестному выполнению взятых на себя согласно Минскому "Комплексу мер" и договоренностям на саммитах "нормандского формата" обязательств по урегулированию конфликта», — считает представитель МИД РФ.
В дипведомстве ожидают, что Брюссель прекратит распространение «грубой антироссийской дезинформации» и начнет искать пути к нормализации взаимодействия РФ и ЕС.
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