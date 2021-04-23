Захарова: Киев стягивает войска к Донбассу

Украина стягивает войска к Донбассу, и Киев настроен на силовое решение конфликта в регионе, считает представитель МИД России Мария Захарова. Заявление дипломата опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова прокомментировала публикацию по итогам дискуссии ЕС о ситуации вокруг Украины, размещенную в блоге Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Представитель МИД РФ назвала текст «образцом предвзятости» и доказательством неспособности ЕС оценить события на Украине, «разобраться в их причинах и понять их трагические последствия».

Захарова отмечает, что глава евродипломатии занимает «ангажированную позицию» и регулярно заявляет о «российской агрессии», в то время как силы Украины стягивают солдат и технику к линии соприкосновения в Донбассе, а также обстреливают регион.

«Возможно, руководству евродипломатии, вместо безоглядной поддержки украинских властей, пора начать побуждать Киев к отказу от агрессивной милитаристской риторики и, наконец, добросовестному выполнению взятых на себя согласно Минскому "Комплексу мер" и договоренностям на саммитах "нормандского формата" обязательств по урегулированию конфликта», — считает представитель МИД РФ.

В дипведомстве ожидают, что Брюссель прекратит распространение «грубой антироссийской дезинформации» и начнет искать пути к нормализации взаимодействия РФ и ЕС.

