Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися - явка более 54%

По данным Центральной избирательной комиссии Белоруссии, явка избирателей на голосование за нового президента страны на 12:00 (мск) превысила 54%.

Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЦИК Лидию Ермошину.

«Выборы в стране состоялись. Более 54% избирателей приняло участие в голосовании», - цитирует Ермошину РИА Новости.

Досрочное голосование за кандидатуру нового президента Белоруссии началось 4 августа. Общедоступное голосование проходит 9 агуста. Кроме действующего президента Александра Лукашенко, ЦИК зарегистрировал кандидатами супругу известного в стране блогера Сергея Тихановского - Светлану Тихановскую, экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании «Говори правду» Андрея Дмитриева и главу партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергея Черечню.