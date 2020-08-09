Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися - явка более 54%
По данным Центральной избирательной комиссии Белоруссии, явка избирателей на голосование за нового президента страны на 12:00 (мск) превысила 54%.
Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЦИК Лидию Ермошину.
«Выборы в стране состоялись. Более 54% избирателей приняло участие в голосовании», - цитирует Ермошину РИА Новости.
Досрочное голосование за кандидатуру нового президента Белоруссии началось 4 августа. Общедоступное голосование проходит 9 агуста. Кроме действующего президента Александра Лукашенко, ЦИК зарегистрировал кандидатами супругу известного в стране блогера Сергея Тихановского - Светлану Тихановскую, экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании «Говори правду» Андрея Дмитриева и главу партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергея Черечню.
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