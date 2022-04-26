Встреча главы ООН и Путина длилась около часа

Встреча главы ООН Антониу Гутерриша и президента РФ Владимира Путина в Москве длилась около часа. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в офисе главы ООН, часть встречи сторон прошла один на один. Отмечается, что Гутерриша также встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Темой разговора стал военный конфликт на Украине.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

