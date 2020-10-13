Лечивший Навального омский врач уволился «по личным мотивам»
Заместитель главного врача омской БСМП-1 Анатолий Калиниченко, который лечил оппозиционера Алексея Навального, объявил о своём увольнении.
Как сообщает NGS55.RU, Калиниченко решил покинуть должность по личным мотивам: медик планирует заняться хирургией и перейти в одну из частных клиник Омска.
Бывший заместитель главврача отметил, что его решение не связано с политикой. «Просто я окончательно понял, что хирургию люблю больше, чем администрирование», — сказал Калиниченко.
Навальный 20 августа во время перелета из Томска в Москву почувствовал себя плохо, самолёт совершил экстренную посадку в Омске, где политик был госпитализирован. Два дня спустя Навального перевезли в берлинскую клинику Charite, врачи которой заявили о признаках отравления прибывшего пациента. Позже ОЗХО опубликовала доклад, согласно которому, в биомаркерах Навального было обнаружено отравляющее вещество из группы «Новичок». При это врачи в России никаких отравляющих веществ в организме оппозиционера не обнаружили.
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