Лечивший Навального омский врач уволился «по личным мотивам»

Заместитель главного врача омской БСМП-1 Анатолий Калиниченко, который лечил оппозиционера Алексея Навального, объявил о своём увольнении.

Как сообщает NGS55.RU, Калиниченко решил покинуть должность по личным мотивам: медик планирует заняться хирургией и перейти в одну из частных клиник Омска.

Бывший заместитель главврача отметил, что его решение не связано с политикой. «Просто я окончательно понял, что хирургию люблю больше, чем администрирование», — сказал Калиниченко.

Навальный 20 августа во время перелета из Томска в Москву почувствовал себя плохо, самолёт совершил экстренную посадку в Омске, где политик был госпитализирован. Два дня спустя Навального перевезли в берлинскую клинику Charite, врачи которой заявили о признаках отравления прибывшего пациента. Позже ОЗХО опубликовала доклад, согласно которому, в биомаркерах Навального было обнаружено отравляющее вещество из группы «Новичок». При это врачи в России никаких отравляющих веществ в организме оппозиционера не обнаружили.

