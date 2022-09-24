Во Франции ищут «русский след» в финансировании партий

Восемь депутатов из французской партии «Возрождение», основанной действующим президентом Эммануэлем Макроном, требуют создать комиссию и проверить остальные партия на предмет их российского финансирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на FrancePress.

В материале говорится, что такая инициатива связана с материалами Госдепа США, которые утверждают, что Россия с 2014 года направила 300 миллионов долларов на поддержку симпатизирующих ей политиков и партий в двух десятках стран.

«Требуем выяснить, получали ли французские политические партии - и какие из них - российское финансирование», - говорится в заявлении французских депутатов.

Ранее Макрон заявлял, что уважительный диалог с Россией полезен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Госдеп СШАДепутатыРоссияФранция
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