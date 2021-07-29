В Японии призвали срочно провести встречу Суги и Путина

Глава специального комитета правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) по вопросам территорий Ёситака Синдо заявил, что необходимо чётко указать России на недопустимость посещения Курильских островов представителями российской власти, сообщает агентство Kyodo.

«Необходимо заявить российской стороне, что мы не только протестуем, но и переполнены яростью», - подчеркнул политик.

По итогам совместного заседания комитета по внешней политике и других структур ЛДП представители партии заявили о необходимости срочно организовать встречу премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее генсекретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что визит главы российского кабмина Михаила Мишустина на Итуруп «противоречит последовательной позиции Японии и заслуживает глубочайшего сожаления», сообщает RT. МИД Японии в этой связи выразил протест.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что премьер-министр РФ посещает те регионы России, которые считает необходимым, сообщает «Свободная пресса».

