В Украине хотят запретить выступления всех российских артистов
Петиция по запрещению выступления российских артистов в Украине зарегистрирована на сайте президента. Автором петиции выступил украинский ведущий Игорь Кондратюк, передает РБК-Украина.
Кондратюк призвал запретить гастроли артистов РФ, назвав их гражданами страны-агрессора. По его словам, «дико и бесчестно» то, что в Украине продолжаются выступления артистов РФ.
Ведущий заявил, что таким образом российские артисты делают «бизнес на крови». Между тем, Кондратюк призывает оставить доступ в страну тем российским артистам, которые публично выступили против российской агрессии.
Петиция зарегистрирована 21 сентября. Чтобы правительство ее рассмотрело, она должна набрать не менее 25 тысячи голосов за три месяца.
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