В столице начался прием заявок на участие в электронном голосовании

В Москве начался прием заявок на участие в электронном голосовании в трех избирательных округах столицы на выборы депутатов Мосгордумы. Заявку можно будет подать до 4 сентября. Об этом сообщает официальный сайт мэра города.

«Со среды, 24 июля, жители в трех избирательных округах могут подать заявление на участие в электронном голосовании на выборах в Московскую городскую думу. Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале mos.ru до 4 сентября включительно. Услугу можно найти в разделе «Популярное», - говорится в сообщении.

Сообщается, что для подтверждения активного избирательного права следует зарегистрироваться на mos.ru и заполнить информацию в личном кабинете, указав свои ФИО и дату рождения, данные паспорта и СНИЛС, номер мобильного телефона и адрес регистрации в Москве. Кроме того, необходимо лично подтвердить свою учетную запись в любом центре «Мои документы». При себе следует иметь паспорт и данные СНИЛС.

«После подачи заявление в течение трех дней в личный кабинет придет сообщение о том, что вас включили в реестр электронных избирателей, или отказ. В день выборов, 8 сентября, ссылка на голосование появится в разделе «Услуги» на портале mos.ru», - уточняется в сообщении.

Также жителям столицы напомнили, что принять участие в электронном голосовании может любой москвич старше 18 лет, зарегистрированный по месту жительства в одном из трех избирательных округов: №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

«Участие в онлайн-голосовании не обязательное — сделать свой выбор можно привычным способом. Для этого не нужно подавать заявку на включение в список электронных избирателей, а следует прийти на участок лично и опустить бюллетень в урну. Кстати, уже поданное заявление на участие в электронном голосовании можно отозвать, а при желании подать снова. Такая возможность предоставляется с 24 июля до 4 сентября, но не чаще, чем раз в сутки. Начиная с 5 сентября изменить решение нельзя. Все, кто в итоге подаст заявление и получит подтверждение, проголосовать обычном способом на участке уже не смогут», - сообщается на сайте мэра.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 г.

