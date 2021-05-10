В США заявили, что Лавров «переигрывает» западных коллег

Министр иностранных дел России Сергей Лавров «мастерски переигрывает» своих западных коллег, считает американский аналитик Том Роган.

Эксперт в статье для Washington Examiner назвал ряд иностранных дипломатов «глупыми коллегами» главы российского МИД, подчеркнув, что Лавров обходит главу евродипломатии Жозепа Борреля, «слишком доверчивого» спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри и «чересчур самоуверенную» экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

По мнению журналиста, оппоненты могут проигрывать из-за последовательной риторики Лаврова.

В то же время, аналитик выделил госсекретаря США в администрации экс-президента Дональда Трампа Майка Помпео. По словам Рогана, бывший глава Госдепа способен «играть в свою игру».

