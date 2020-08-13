В США Трампу предрекли Нобелевскую премию мира

Президента США Дональда Трампа назвали возможным претендентом на получение Нобелевской премии мира. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, пишет ТАСС.

О’Брайен считает, что Трамп войдет в историю как великий миротворец. Он, в частности, привел в пример договоренности между Израилем и ОАЭ о полной нормализации двусторонних отношений при посредничестве США, "историческое соглашение по Афганистану", перемирие в Сирии после ввода турецких войск и предотвращение войны с Китаем.

По словам О’Брайена, он не удивится, если через некоторое время Трампа выдвинут на Нобелевскую премию.



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ФОТО: РИА Новости
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