В США Трампу предрекли Нобелевскую премию мира
Президента США Дональда Трампа назвали возможным претендентом на получение Нобелевской премии мира. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, пишет ТАСС.
О’Брайен считает, что Трамп войдет в историю как великий миротворец. Он, в частности, привел в пример договоренности между Израилем и ОАЭ о полной нормализации двусторонних отношений при посредничестве США, "историческое соглашение по Афганистану", перемирие в Сирии после ввода турецких войск и предотвращение войны с Китаем.
По словам О’Брайена, он не удивится, если через некоторое время Трампа выдвинут на Нобелевскую премию.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
908 тыс.+5 057 / сут.
Умерли
15 384+124 / сут.
Выздоровели
716 тыс.+6 098 / сут.
- Лукашенко готовит срочное обращение к белорусам
- Оперштаб: За сутки в Москве умерли 11 пациентов с COVID-19
- Минтруд предложил установить прожиточный минимум на уровне 11 468 рублей
- Глава белорусского МВД извинился за травмы людей в ходе протестов
- Тренер «Рубина» Слуцкий оштрафован и дисквалифицирован на две игры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru