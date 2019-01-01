В США не поддержали идею Зеленкого о новом формате переговоров
В Вашингтоне не поддержали инициативу президента Украины Владимира Зеленского по изменению формата переговоров с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительницу Госдепартамента США. Как отмечает Life.ru, по её словам, переформатирование переговорного процесса не изменит сути вопроса о выполнении Минских соглашений.
По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, США в полной мере поддерживают усилия президента Зеленского, направленные на оживление имплементации «Минска».
Президент Украины ранее в видеообращении предложил российскому лидеру провести переговоры в Минске с участием лидеров США, Великобритании, Германии и Франции. Накануне Владимира Путин заявил, что Москва готова к любому формату встречи, но сначала надо дождаться формирования нового правительства Украины и выборов в Верховную раду.
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