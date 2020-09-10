В США аннулировали более тысячи виз китайских аспирантов и ученых
Соединенные Штаты аннулировали более тысячи виз китайских аспирантов и ученых, которые заподозрены в связях с китайскими вооруженными силами. Об этом сообщает Reuters.
Как отметили в Министерстве внутренней безопасности США, предполагается, что лица, чьи визы были аннулированы, могут украсть конфиденциальные исследования. Ранее США обвинили Китай в злоупотреблении студенческими визами с целью эксплуатации американских академических кругов.
Китайско-американские отношения ухудшились из-за конфликтов по вопросам торговли, прав человека, Гонконга и коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 218 / сут.
Умерли
18 135+142 / сут.
Выздоровели
856 тыс.+6 409 / сут.
- На станции метро «Белорусская» в Москве поезд насмерть сбил пассажира
- Тихановская получила награду Экономического форума в Польше
- В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
- Die Zeit: Навальный выжил благодаря пилоту и омским врачам
- Ефремов заявил, что Пашаев не будет его защищать в апелляции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru