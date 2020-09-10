В США аннулировали более тысячи виз китайских аспирантов и ученых

Соединенные Штаты аннулировали более тысячи виз китайских аспирантов и ученых, которые заподозрены в связях с китайскими вооруженными силами. Об этом сообщает Reuters.

Как отметили в Министерстве внутренней безопасности США, предполагается, что лица, чьи визы были аннулированы, могут украсть конфиденциальные исследования. Ранее США обвинили Китай в злоупотреблении студенческими визами с целью эксплуатации американских академических кругов.

Китайско-американские отношения ухудшились из-за конфликтов по вопросам торговли, прав человека, Гонконга и коронавируса.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
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