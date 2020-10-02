В Совбезе РФ раскрыли суть переговоров Патрушева с помощником Трампа
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл в Женеве рабочую встречу с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном. Об этом проинформировал пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин. По его словам, цель встречи - нормализация двусторонних отношений и укрепления международной безопасности.
Патрушев и О'Брайен обсудили двусторонние отношения, обстановку в Нагорном Карабахе, вопросы кибербезопасность и борьбы с террористической угрозой. Они также подтвердили, что Москва и Вашингтон не собираются вмешиваться во внутренние дела друг друга, в том числе это касается выборов.
Переговорщики констатировали совпадение подходов России и США к проблеме Нагорного Карабаха, отмечает RT. Они подчеркнули важность скорейшего запуска мирного политико-дипломатического процесса и прекращения силового противостояние в регионе между Арменией и Азербайджаном.
Кроме того, Патрушев и О'Брайен договорились продолжать работу над проведением саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании. Ранее эту инициативу президента РФ Владимира Путина уже поддержал глава Белого Дома Дональд Трамп.
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