В Словении прошла акция протеста против действующего кабмина
Сотни человек в Словении протестуют против действий правительства на площади около здания парламента. Об этом сообщает ТАСС.
По данным корреспондентов агентства, демонстранты требуют роспуска правительства и проведения досрочных выборов в Государственное собрание (нижняя палата словенского парламента). Акции протеста начались в стране еще в мае прошлого года, однако были прекращены в октябре прошлого года из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
В протестах также участвуют члены парламентской оппозиции, в том числе фракции "Левые", "Список Марьяна Шареца" и "Социальные демократы". Протестующие считают, что премьер-министр Янез Яншу является коррупционером и нарушает права граждан. Его также упрекают в неэффективной борьбе с пандемией COVID-19.
Отмечается, что во вторник 27 апреля в Словении отмечают День сопротивления оккупантам во время Второй мировой войны, проведение митинга приурочено к этой дате. Агентство передает, что полиция не задерживает протестующих.
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