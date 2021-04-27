В Словении прошла акция протеста против действующего кабмина

Сотни человек в Словении протестуют против действий правительства на площади около здания парламента. Об этом сообщает ТАСС.

По данным корреспондентов агентства, демонстранты требуют роспуска правительства и проведения досрочных выборов в Государственное собрание (нижняя палата словенского парламента). Акции протеста начались в стране еще в мае прошлого года, однако были прекращены в октябре прошлого года из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

В протестах также участвуют члены парламентской оппозиции, в том числе фракции "Левые", "Список Марьяна Шареца" и "Социальные демократы". Протестующие считают, что премьер-министр Янез Яншу является коррупционером и нарушает права граждан. Его также упрекают в неэффективной борьбе с пандемией COVID-19.

Отмечается, что во вторник 27 апреля в Словении отмечают День сопротивления оккупантам во время Второй мировой войны, проведение митинга приурочено к этой дате. Агентство передает, что полиция не задерживает протестующих.

