В российском правительстве сформирован президиум

Россия и США приостановили совместные инспекции в рамках СНВ-3

За сутки в больницу в Коммунарке поступили 12 человек с подозрением на коронавирус

Леонид Рошаль посоветовал ходить за продуктами в магазин в перчатках

Жена премьера Канады вылечилась от коронавируса за 2 недели и не заразила мужа

Власти Сингапура аннулировали паспорт одного из своих граждан за неоднократное нарушение режима самоизоляции