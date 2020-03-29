В российском правительстве сформирован президиум
В России создан президиум правительства, который возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. Соответствующее решение принято на заседании кабмина 26 марта, уточняют «Известия». Постановление опубликовано на сайте правительства России.
Президиум российского кабмина состоит из 20 человек. Так, в него вошли глава правительства Михаил Мишустин и его заместители: первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Юрий Трутнев, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук, Виктория Абрамченко, Марат Хуснуллин, а также глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Также в президиум кабмина вошли десять министров:
глава МВД России Владимир Колокольцев;
глава МЧС России Евгений Зиничев;
министр обороны Сергей Шойгу;
министр здравоохранения Михаил Мурашко;
министр иностранных дел Сергей Лавров;
министр труда и социальной защиты Антон Котяков;
министр промышленности и торговли Денис Мантуров;
министр экономики Максим Решетников;
министр финансов Антон Силуанов;
министр юстиции Константин Чуйченко.
Президиум займется решением оперативных вопросов и будет собираться, когда не потребуется созыва правительства в полном составе.
Отмечается, что правительство вправе отменять решения президиума.
Ранее президиум правительства в России работал в 2008–2012 годы, в период премьерства Владимира Путина. Также президиум кабмина существовал и под непосредственным руководством Дмитрия Медведева, но собирался редко, напоминает «Интерфакс».
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