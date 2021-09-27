В партии КПРФ выступили против законопроекта о губернаторских сроках
Член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков заявил, что человеку нельзя очень долго работать на одном месте, сообщает РИА Новости.
По его словам, КПРФ выступает против внесённого в нижнюю палату парламента законопроекта, предполагающего отмену запрета для губернаторов избираться более двух сроков подряд.
«Как мы знаем из нашей российской практики, губернаторы, которые работали третий, четвёртый срок, уже ничего нового не придумали... фантазии у них ни на что не хватало», - подчеркнул Синельщиков.
Политик также добавил, что, по мнению психологов, из-за очень долгой работы на одном месте «человек деформируется».
Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников внесли в Госдуму законопроект, разрешающий губернаторам избираться больше двух сроков подряд, сообщает RT.
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