В ООН поддержали антинацистскую резолюцию России

Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял предложенный Россией проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Против документа выступили Украина и США, передает РИА Новости.

Всего за резолюцию отдали свои голоса 121 страна, 55 воздержались от голосования.

В документе осуждаются инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, а также содержаться призывы по искоренению расовой дискриминации, в том числе законодательными механизмами, пишет RT.

Ранее в июле этого года комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ отклонил российскую резолюцию «О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью».

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что в Европе в ближайшее время может быть сформирован неонацистский союз, так как ряд западных стран взял курс на пересмотр истории и итогов Второй мировой войны. В свою очередь, завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер в эфире НСН такую возможность исключил. «Отрицательное отношение к России было характерно для германского нацизма, итальянского фашизма – для всех подобного рода явлений, которые были раньше. В современное время это перенесено и на Россию. Когда есть возможность нас в чём-то уязвить, обвинить, они это всё используют. Это идёт в их копилку, но в копилку историческую, потому что сегодня мы с неонацистами никак не соприкасаемся. Может быть, в какой-то степени только когда говорим об Украине. Это не основная масса украинских политиков, а какая-то незначительная, но очень громкая крикливая часть. Что касается возможности объединения, я в этом глубоко сомневаюсь», - отметил эксперт.

