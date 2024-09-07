В Москве с начала выборов депутатов отразили 150 кибератак
Сто пятьдесят кибератак было отражено в Москве с начала голосования на выборах депутатов. Об этом сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Вадим Ковалев, передает РИА Новости.
По его словам, столичная система электронного голосования отражает атаки, которые «периодически приходят» из киберпространства.
«Коллегии, кто занимается IT-безопасностью, нам сейчас дали цифру 150 атак», — подчеркнул Ковалев.
Выборы в Москве проходят 6-8 сентября, горожане голосуют за депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского округов. Кроме того, в столице идут досрочные выборы в Совет депутатов округа Куркино.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru