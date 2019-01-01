В Мосгоризбиркоме обвинили Гудкова в провокации
В Мосгоризбиркоме назвали провокацией заявления кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова в связи с его недопуском к проверке подписей оппонента. Как заявил РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, окружная избирательная комиссия не допустила Гудкова, потому что он сдал свои подписи позже.
Ранее кандидат в депутаты Мосгордумы объявил через соцсети, что избирком отказал ему в праве ознакомиться с подписями его соперника на выборах по округу телеведущего Романа Бабаяна до момента его регистрации. Гудков также жалуется, что его проверяют более пристально по сравнению с остальными кандидатами.
Как уточнил Реут, Бабаян принес подписные листы 5 июля, а Гудков - во второй половине следующего дня. Согласно правилам, комиссия обязана приглашать на проверку листов самого кандидата, и его соперников, которые к этому времени уже тоже представили подписи.
Мосгоризбирком должен до 16 июля верифицировать подписи избирателей и составить списки зарегистрированных кандидатов в городской парламент. Выборы состоятся 8 сентября.
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