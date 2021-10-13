В МИД Украины заявили о контактах с задержанным в Грузии Саакашвили

Украина поддерживает постоянные контакты с задержанным на родине экс-президентом Грузии, главой исполкома украинского Национального совета реформ Михаилом Саакашвили. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам главы МИД, Киев работает над механизмом дальнейших действий в отношении арестованного политика.

«Это может быть не только экстрадиция», — цитирует Кулебу РИА ФАН.

Саакашвили, тайно приехавший в Грузию, был задержан 1 октября. На родине бывший глава государства проходит по нескольким уголовным делам, при этом считая задержание незаконным, а обвинения в свой адрес - сфальсифицированными.

Политик пожаловался, что его держат в изоляторе и не проводят никаких слушаний, хотя по законам Грузии любого задержанного по актуальным уголовным делам должны сразу же доставить в суд, сообщает телеканал «360».

