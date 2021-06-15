В МИД Украины поделились ожиданиями от встречи Путина и Байдена

Киев не видит риска достижения договоренностей касательно Украины «за спиной» властей страны на саммите президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД выразил уверенность, что вопрос Украины будет «одним из важных» на встрече российского и американского президентов.

«Мы очень четко донесли до наших партнеров, что никакие договоренности касательно Украины, которые будут достигнуты без Украины, нами признаваться не будут», — подчеркнул Кулеба.

Саммит Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж, напоминает RT. Лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения, стратегическую стабильность и актуальные вопросы международной повестки.

Встреча будет состоять из трех частей: узкой и расширенных переговоров, которые возобновятся после небольшого перерыва, отмечает Ura.ru. Совместной пресс-конференции президентов по итогам саммита не планируется, сообщает «Свободная пресса».

