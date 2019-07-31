В МИД России уличили США в испытании новых ракет
США уже осенью этого года намерены провести новых ракетных систем средней дальности наземного базирования. Об этом в среду, 31 июля, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передает RT.
Представитель МИД подчеркнул, что Москва в ответ на эти меры намерена провести собственные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по системам, причем сделает это в сжатые сроки.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов к сценарию распада Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), при этом он подчеркнул, что именно Москва виновата в нарушении договора.
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