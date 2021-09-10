В Латвии заявили, что ЕС не хочет «новых проблем» из-за Украины

Евросоюз не имеет общего понимания перспектив Украины в сообществе, более того, часть стран ЕС «не видят оснований для его расширения». Об этом заявил посол Латвии на Украине Юрис Пойканс в интервью «Европейской правде».

Дипломат отметил, что «не хотел бы спекулировать» о сроках возможного принятия Украины в сообщество. Пойканс подчеркнул, что членство в Евросоюзе – вопрос консенсуса 27 стран-участников, и «очень трудно говорить о каких-то там сроках», пока не достигнута единая точка зрения.

«Эти 27 стран имеют очень разные взгляды относительно Украины, и часть из них пока не видят оснований для расширения Евросоюза», — добавил посол.

По словам дипломата, государства, которые поддерживают принятие новых членов в ЕС, не хотят «получать новые проблемы» и желавют видеть в сообществе готовые к вступлению страны.

Пойканс отметил, что при условии продолжения реформ и достижения «определенного прогресса» Украина сможет поставить вопрос о своем вступлении в ЕС, отмечает RT.

