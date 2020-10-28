В Кремле прокомментировали слова Кадырова о Макроне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во внешней политике надо ориентироваться на линию, которую формулирует глава государства, сообщает РИА Новости.

Комментируя критику главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес президента Франции Эммануэля Макрона представитель Кремля напомнил, что законодательством предусмотрена главенствующая роль президента в определении внешней политики страны.

Песков отметил, что главы субъектов РФ не формируют внешнюю политику и не принимают каких-либо решений, поэтому им нужно ориентироваться на ту линию, которую формирует президент России.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ислам во Франции необходимо освободить от иностранного влияния, попутно усилив контроль за финансированием мечетей. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале отметил, что последствия такой реакции Макрона могут быть очень трагическими и призвал французского президента прекратить «нападки на веру».

