В Кремле прокомментировали несанкционированные акции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал сравнивать действия правоохранительных органов на несанкционированных акциях протестах в разных городах страны. По его словам, это вопрос к правоохранителям, работавшим на акциях.

В то же время представитель Кремля отметил, что перекрывать улицы — противозаконно, передаёт РБК.

Несогласованные акции протеста против ареста губернатора Хабаровская края прошли в Хабаровске, там полиция в первые дни не вмешивалась в ситуацию. В Санкт-Петербурге и Москве 15 июля прошли несанкционированные акции против поправок к Конституции.

Как сообщает RT со ссылкой на заявление МВД, в Москве были задержаны 132 человека. Полицейские отметили, что акция не был разрешена властями города, но её участники всё равно устроили шествие по Страстному бульвару с перекрытием проезжей части в районе Петровского бульвара.

«Я не могу назвать это перекосом. Я не знаю, является ли это перекосом. Это могут комментировать только правоохранители», - цитирует РЕН ТВ ответ Пескова на вопрос о действиях правоохранительных органов на акции в Москве.

