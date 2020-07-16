В Кремле прокомментировали несанкционированные акции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал сравнивать действия правоохранительных органов на несанкционированных акциях протестах в разных городах страны. По его словам, это вопрос к правоохранителям, работавшим на акциях.
В то же время представитель Кремля отметил, что перекрывать улицы — противозаконно, передаёт РБК.
Несогласованные акции протеста против ареста губернатора Хабаровская края прошли в Хабаровске, там полиция в первые дни не вмешивалась в ситуацию. В Санкт-Петербурге и Москве 15 июля прошли несанкционированные акции против поправок к Конституции.
Как сообщает RT со ссылкой на заявление МВД, в Москве были задержаны 132 человека. Полицейские отметили, что акция не был разрешена властями города, но её участники всё равно устроили шествие по Страстному бульвару с перекрытием проезжей части в районе Петровского бульвара.
«Я не могу назвать это перекосом. Я не знаю, является ли это перекосом. Это могут комментировать только правоохранители», - цитирует РЕН ТВ ответ Пескова на вопрос о действиях правоохранительных органов на акции в Москве.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
753 тыс.+6 428 / сут.
Умерли
11 937+167 / сут.
Выздоровели
532 тыс.+8 443 / сут.
- Мосгорсуд подтвердил арест советника главы «Роскосмоса» Сафронова по делу о госизмене
- Шествие «Бессмертного полка» 26 июля не состоится
- Памфилова назвала сентябрь «самым неудачным» месяцем для дня голосования
- В Кремле прокомментировали несанкционированные акции
- Путин заявил о серьёзной глубине кризиса из-за пандемии коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru