В Кремле отреагировали на заявление ученых о «политических репрессиях»

В администрации президента пока ещё не познакомились с открытым письмом российских и иностранных ученых с требованием прекратить уголовное преследование участников митингов в Москве. Об этом завил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

В связи с этим представитель Кремля не смог сказать, о чем там идет речь. Однако он отметил, что государство, несомненно обязано прислушаться к озвученной позиции российской и зарубежной интеллектуальной элиты.

Ранее было опубликовано открытое заявление российские ученых, которые работают в России и за рубежом, под названием «Остановить каток политических репрессий!». Они потребовали прекратить уголовное преследование участников массовых акций, которые прошли в столице в связи с выборами в Мосгордуму. На текущий момент заявление подписали уже более 600 человек.

Как подчёркивают подписавшие обращение, их объединяет наука, с которой несовместимы сознательная ложь, подтасовка фактов и травля за инакомыслие. По мнению авторов, именно обман и махинации при регистрации кандидатов в Мосгордуму вызвали протестные акции. В заявлении также подчёркивается, что в стране, в которой господствует произвол и конспирология, нет места науке и нет будущего.

Президент РФ Владимир Путин уже дважды высказался по поводу массовых акций в Москве, в частности, после переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Путин объяснил эти митинги обострением предвыборной борьбы и подчеркнул, что организаторы нарушили избирательное законодательство. Кроме того, президент РФ обратил внимание на фальсификацию подписей избирателей некоторыми претендентами. Он также назвал важным, чтобы и митингующие, и сотрудники правоохранительных органов соблюдали закон.

