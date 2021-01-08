В Конгрессе США назвали сроки возможного импичмента Трампа

Процедура импичмента действующему президенту США Дональду Трампу может быть начата в середине следующей недели. Об этом в эфире телеканала CNN заявила заместитель спикера Палаты представителей Кэтрин Кларк.

По словам Кларк, представляющей Демократическую партию, конгрессмены «не могут прятаться за процедурными правилами».

«Настало время действовать. Речь идет о кризисе нашей конституции и нашей демократии», — цитирует заместителя спикера ТАСС.

Как заявила Кларк, необходимо отстранить Трампа от должности, и демократы намерены действовать, используя все возможные инструменты. Законодатель отметила, что у конгрессменов остаётся «ограниченное время» для объявления импичмента действующему президенту, срок действия полномочий которого истекает 20 января.

Выступления против Трампа вызваны беспорядками, произошедшими накануне в Вашингтоне. Сторонники президента сорвали сессию Конгресса, в ходе которой планировалось утверждение итогов президентских выборов и победы демократа Джо Байдена. Ряд конгрессменов поддержали отстранение Трампа от должности и уже подготовили проект импичмента.

Если решение об отстранении действующего главы государства будет принято, Трамп лишится права на участие в следующих президентских выборах, работу на государственных должностях, а также обжалование решения об импичменте.



