В Госдуме выступили против визового режима со странами Средней Азии

Председатель комитета Государственной Думы по делам СНГ, член КПРФ Леонид Калашников считает, что введение визового режима со странами Средней Азии не будет работать в интересах России.

По словам депутата, это может вызвать нехватку рабочих в стране.

Также против этой идеи выступил глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов, отметив, что это крайние меры. Он выразил мнение в эфире «Радио 1», что в случае введения визового режима со странами Средней Азии, покрыть нехватку рабочих за счет российских граждан будет трудно.



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:ГосдумаВиза
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