В Госдуме выступили против визового режима со странами Средней Азии
Председатель комитета Государственной Думы по делам СНГ, член КПРФ Леонид Калашников считает, что введение визового режима со странами Средней Азии не будет работать в интересах России.
По словам депутата, это может вызвать нехватку рабочих в стране.
Также против этой идеи выступил глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов, отметив, что это крайние меры. Он выразил мнение в эфире «Радио 1», что в случае введения визового режима со странами Средней Азии, покрыть нехватку рабочих за счет российских граждан будет трудно.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+17 856 / сут.
Умерли
188 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+14 276 / сут.
- УЕФА разрешит болельщикам посещать гостевые матчи своих команд
- Виновный в гибели ребенка на катере в Москве получил 1,5 года колонии
- Движение по Сокольнической линии восстановлено
- Эвакуация объявлена на станции метро «Проспект Вернадского» в Москве
- Макрон назвал Бельмондо национальным достоянием
- Правительство выделило пострадавшему от паводка Забайкалью более 89 млн рублей
- Головин не выйдет в матче со сборной Мальты
- Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Тайваня
- Пакистан намерен приобрести у РФ минимум 10 млн доз «Спутника V»
- «Русал» заявил о готовности эвакуировать персонал из Гвинеи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru