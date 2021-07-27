В Госдуме призвали нанести «превентивные удары» по Украине
России необходимо принять превентивные меры в отношении Украины и нанести удары по территории страны. Об этом в эфире телеканала ОСН заявил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Александр Шерин.
Парламентарий напомнил о словах президента России Владимира Путина «если драка неизбежна — бить надо первым».
«Я не говорю, что Российскую Федерацию или российскую армию способен кто-то раздавить. Но я не хочу, чтобы врага останавливали под Москвой и клали десятки миллионов жизней, когда можно наносить превентивные удары или меры на чужой территории», — цитирует Шерина Ura.ru.
Ранее экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили назвал два возможных сценария нападения России на Украину, пишет «Свободная пресса». Политик считает, что силы РФ могут захватить остров Змеиный в Чёрном море и заблокировать Одесский, Южный и Черноморский порты, либо высадиться на линии Мариуполь — Запорожье — Херсон — Николаев и вести наступление на Украину.
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