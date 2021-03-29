В Госдуме отреагировали на новые санкции Канады

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявил, что санкции, введенные Канадой, являются "глупостью" и вредят отношениям двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шеремета, санкции стали привычным элементом политической жизни и уже "не вызывают эмоций". Политик заявил агентству, что рестрикции становятся инструментом "в войне против крымчан и их выбора". Кроме того, решение канадского руководства Шеремет считает недальновидным.

По мнению депутата, это непродуктивный шаг, который вредит международным отношениям. Он отметил, что этот недружественный шаг со стороны Канады "не делает ей чести".

"Свободная пресса" передает, что Канада 29 марта ввела санкции против двух физических лиц и четырех компаний из РФ и Украины из-за вхождения Крыма в состав России.

