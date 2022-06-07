В Европе назвали угрозой резкие заявления Медведева об «ублюдках»

Грубые заявления зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о врагах России в Европе считают «недвусмысленной угрозой» тем, кто хочет установить миру на Украине. Об этом сказал глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

«Заявления Медведева очень серьезны и опасны. Это неприемлемые слова, которые нас сильно беспокоят еще и потому, что они исходят от заместителя председателя Совета безопасности России», — передает слова министра агентство ANSA.

Глава итальянского МИД заявил, что подобные слова демонстрируют неготовность к диалогу и прекращению огня. Он добавил, что заявления Медведева не несут мир, а лишь угрожают тем, кто к нему стремится.

Ранее Медведев отметил, что его критикуют за резкие высказывания, которые он публикует в своем личном Telegram-канале, однако причиной этого назвал «ненависть» к «ублюдкам и выродкам», которые «хотят смерти России».

