В Еврокомиссии назвали маловероятным скорое вступление Украины в ЕС

Членство Украины в Евросоюзе в ближайшие годы маловероятно с учетом политической ситуации в сообществе. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис в интервью «РБК-Украина».

Политик отметил, что ЕС поддерживает действия Киева по более тесной интеграции в союз.

«Что касается вступления в ЕС, это в первую очередь политический вопрос, который должен единогласно быть поддержан всеми странами-членами - открытие новых переговоров о вступлении. И уже в рамках этого переговорного процесса появляется дорожная карта», — подчеркнул Домбровскис.

Вице-президент ЕК добавил, что в Евросоюзе сейчас нет консенсуса по вопросу дальнейшего расширения сообщества, и это касается всех стран, которые проявляют интерес к вступлению в ЕС.

«Сейчас такого рода консенсуса действительно нет. Проходят переговоры с теми странами, с которыми процесс был запущен много лет назад», — рассказал Домбровскис.

