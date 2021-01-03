В Эстонии заявили о территориальных претензиях к РФ
Тартуский мирный договор, в котором «была согласована граница между Эстонией и Россией», по международному праву действует и поныне, сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса.
По его словам, в феврале прошлого года исполнилось сто лет с момента заключения этого соглашения. Из договора следует, что Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии. Также была установлена линия границы между двумя странами. По словам эстонского спикера, соглашение о границе якобы действует по сей день и является «доказательством признания Россией независимости и неприкосновенности Эстонии».
В 2020 году Эстония признала отсутствие территориальных претензий к России. Президент страны Керсти Кальюлайд рассказала, что условиями принятия страны в НАТО был отказ от территориальных претензий и сохранение границ, сформировавшихся после Второй мировой войны.
Президент отметила, что без такого подхода Эстония никогда не смогла бы войти в Североатлантический альянс.
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