В Белом доме рассказали о переговорах с Россией по стратегической стабильности
США пока не располагают сведениями о сроках проведения российско-американских переговоров по стратегической стабильности. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что новые двусторонние консультации по стратегической стабильности состоятся до конца июля.
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в июне заявил о подготовке контактов РФ и США по вопросу контроля над вооружениями. Ожидалось, что стороны обсудят дальнейшие шаги по контролю над ядерным оружием и другие стратегические темы. Тогда же Псаки подтвердила, что Вашингтон в предстоящие недели продолжит диалог с Москвой по вопросам стратегической стабильности.
Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что этот диалог должен учитывать американскую программу по выводу ударного оружия в космос.
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