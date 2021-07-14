В Белом доме рассказали о переговорах с Россией по стратегической стабильности

США пока не располагают сведениями о сроках проведения российско-американских переговоров по стратегической стабильности. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что новые двусторонние консультации по стратегической стабильности состоятся до конца июля.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в июне заявил о подготовке контактов РФ и США по вопросу контроля над вооружениями. Ожидалось, что стороны обсудят дальнейшие шаги по контролю над ядерным оружием и другие стратегические темы. Тогда же Псаки подтвердила, что Вашингтон в предстоящие недели продолжит диалог с Москвой по вопросам стратегической стабильности.

Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что этот диалог должен учитывать американскую программу по выводу ударного оружия в космос.

