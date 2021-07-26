«Узаконенная кража». В Еврейском конгрессе назвали «аморальным» новый польский закон

В Европейском еврейском конгрессе (ЕЕК) обвинили Польшу в дискриминации в связи с принятием сенатом этой страны законопроекта, значительно усложняющего для евреев требование реституции собственности, присвоенной и украденной во время Холокоста.

Закон, одобренный нижней палатой польского парламента, не позволит пережившим Холокост польским евреям и их наследникам, потерявшим собственность в ходе конфискации имущества во времена коммунизма, вернуть собственность или получить за неё компенсацию.

«Закон не предоставляет евреям какие-то привилегии, как утверждают некоторые в Польше, а он лишает евреев их гражданских прав, он аморален и дискриминационен», - заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор.

При этом он назвал польскую законодательную инициативу «узаконенной кражей».

«Это не просто очередной закон, это узаконенная кража, и написан он языком, который почти прямо выделяет евреев как лиц, не заслуживающих возврата того, что у них было украдено», - считает глава ЕЕК.

По его мнению, данный закон нарушает международные обязательства Польши, которая станет единственной страной в регионе, сделавшей невозможной реституцию имущества, украденного во время Холокоста.

Вячеслав Моше Кантор напомнил, что в Польше до войны проживало большое количество евреев, однако большая их часть была уничтожена нацистами.

