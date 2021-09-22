«Успех». Прилепин оценил результат «Справедливой России» на выборах

Сопредседатель партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Захар Прилепин назвал успехом результат политорганизации на прошедших выборах в Госдуму, сообщает РИА Новости.

По его словам, благодаря объединению трёх партий сложились рейтинги каждой политсилы.

«В целом это партийный успех. У Миронова хватило здравого смысла и стратегического мышления согласиться на наше предложение об объединении... Мы вышли на третью позицию. Просто экзамен сдан, что называется», - отметил Прилепин.

Ранее в Центральной избирательной комиссии РФ назвали число мест, которые в Госдуме восьмого созыва получат прошедшие пятипроцентный барьер партии. У «Единой России» 324 мандата, у КПРФ 57 мест, у «Справедливой России - За правду» - 27, у ЛДПР - 21, у партии «Новые люди» - 13.

Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» официально объединились в партию «Справедливая Россия - За правду» в феврале 2021 года, сообщает RT. Председателем был выбран Сергей Миронов, а Захар Прилепин и Геннадий Семигин стали сопредседателями.