«Успех». Прилепин оценил результат «Справедливой России» на выборах
Сопредседатель партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Захар Прилепин назвал успехом результат политорганизации на прошедших выборах в Госдуму, сообщает РИА Новости.
По его словам, благодаря объединению трёх партий сложились рейтинги каждой политсилы.
«В целом это партийный успех. У Миронова хватило здравого смысла и стратегического мышления согласиться на наше предложение об объединении... Мы вышли на третью позицию. Просто экзамен сдан, что называется», - отметил Прилепин.
Ранее в Центральной избирательной комиссии РФ назвали число мест, которые в Госдуме восьмого созыва получат прошедшие пятипроцентный барьер партии. У «Единой России» 324 мандата, у КПРФ 57 мест, у «Справедливой России - За правду» - 27, у ЛДПР - 21, у партии «Новые люди» - 13.
Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» официально объединились в партию «Справедливая Россия - За правду» в феврале 2021 года, сообщает RT. Председателем был выбран Сергей Миронов, а Захар Прилепин и Геннадий Семигин стали сопредседателями.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 706 / сут.
Умерли
201 тыс.+817 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+16 102 / сут.
- СМИ: власти Москвы не исключили возврат системы QR-кодов
- «Убить». В МВД Украины назвали цель покушения на помощника Зеленского
- «Успех». Прилепин оценил результат «Справедливой России» на выборах
- Экс-футболист сборной России Хохлов решил судиться с Facebook из-за фамилии
- Матвиенко заявила, что локдаун в России вводить не планируется
- Общественница назвала полным абсурдом идею передать полиции функции органов опеки
- Минздрав уточнил число пострадавших в ДТП со школьным автобусом
- Украина отказалась признавать результаты выборов в Госдуму России
- Биржевая цена бензина Аи-95 снова обновила исторический максимум
- Матвиенко не исключила повсеместное онлайн-голосование на президентских выборах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru