Управление страной в Ливии перешло к армии

Управление страной в Ливии перешло к военным. Соответствующее заявление сделал командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, обращение Хафтара транслировалось в эфире местного телевидения.

В своем заявлении Хафтар отметил, что граждане поддержали призыв ЛНА отказаться от политического соглашения 2015 года, итогом которого стало создание Правительства национального согласия (ПНС), и уполномочили главное командование на управление страной на данном этапе.

Отметим, после свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году в стране сформировалось двоевластие. В восточной части страны действует избранный в ходе народного голосования парламент. Запад Ливии со столицей Триполи находится под влиянием Правительства национального согласия. Оно сформировано при поддержке ООН и Евросоюза. Руководство востока Ливии игнорирует политику Триполи и взаимодействует с армией маршала Халифы Хафтара.

