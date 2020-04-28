Управление страной в Ливии перешло к армии
Управление страной в Ливии перешло к военным. Соответствующее заявление сделал командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, сообщает РИА Новости.
Как отмечает агентство, обращение Хафтара транслировалось в эфире местного телевидения.
В своем заявлении Хафтар отметил, что граждане поддержали призыв ЛНА отказаться от политического соглашения 2015 года, итогом которого стало создание Правительства национального согласия (ПНС), и уполномочили главное командование на управление страной на данном этапе.
Отметим, после свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году в стране сформировалось двоевластие. В восточной части страны действует избранный в ходе народного голосования парламент. Запад Ливии со столицей Триполи находится под влиянием Правительства национального согласия. Оно сформировано при поддержке ООН и Евросоюза. Руководство востока Ливии игнорирует политику Триполи и взаимодействует с армией маршала Халифы Хафтара.
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