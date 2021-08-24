Украина проведет парад в День независимости

Украина отмечает 30-й День независимости, на территории страны пройдут праздничные мероприятия, в Киеве проведут масштабный военный парад без "советских стандартов".

Документ о независимости был принят 24 августа 1991 года. Военный парад будет проведен по "современным стандартам", при этом, как передает РИА Новости, около трети жителей страны жалеет о распаде СССР и считает себя "советскими людьми".

Военный парад в День независимости Украины последний раз проводился в 2018 году во время президентства Петра Порошенко.

