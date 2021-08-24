Украина проведет парад в День независимости
Украина отмечает 30-й День независимости, на территории страны пройдут праздничные мероприятия, в Киеве проведут масштабный военный парад без "советских стандартов".
Документ о независимости был принят 24 августа 1991 года. Военный парад будет проведен по "современным стандартам", при этом, как передает РИА Новости, около трети жителей страны жалеет о распаде СССР и считает себя "советскими людьми".
Военный парад в День независимости Украины последний раз проводился в 2018 году во время президентства Петра Порошенко.
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