Украина и Россия перенесли обмен заключенными

Обмен заключенными между Россией и Украиной, проведение которого ожидали в пятницу, 30 августа, не состоится. Как отмечает украинское издание «Обозреватель», об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

При этом она сделала акцент на том, что никаких препятствий для проведения процедуры нет. Однако окончательная дата обмена заключенными пока не согласована, пишет Газета.ру.

Как отмечают СМИ, ранее в киевский аэропорт «Жуляны», где должен был состояться обмен, прибыл секретарь СНБО Украины Александр Данилюк. Отвечая на вопрос о том, произойдёт ли он сегодня, Данилюк коротко ответил: «Надеемся».

RT, между тем, подчёркивает, что в СБУ сообщили, что переговоры по обмену удерживаемыми лицами с Россией продолжаются, и призвали СМИ не распространять недостоверную информацию по этой теме.

Завершится ли на самом деле обмен заключенными между Россией и Украиной будет зависеть от министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, заявил в эфире НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко:

«Все зависит от старого министра МВД Авакова. На сегодняшний момент что произошло: новый генпрокурор, человек, близкий к Зеленскому. Я так понимаю, скорее всего, мы сейчас будем иметь две такие группировки: группировка Зеленского, которая будет выступать за обмен, в том числе как раз генеральный прокурор, и они постараются этот процесс продвинуть, и группировка старой команды — Яценюк, Аваков, Порошенко, которые будут выступать против. Задача Зеленского будет переиграть старую команду. Если он переиграет, да, процесс будет продолжаться. Но если переиграют его, то процесс остановится, потому что партия войны или команда войны в украинской власти осталась и осталась довольно сильная, которая будет группироваться вокруг министра МВД, это однозначно», — предупредил украинский политолог.



