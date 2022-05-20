Twitter удалил аккаунт, публиковавший заявления Трампа

Twitter удалил учетную запись, в которой публиковались исключительно заявления Дональда Трампа из его недавно созданной социальной сети Truth Social. Об этом сообщает The New York Post.

Отмечается, что аккаунт в Твиттере под ником @PresTrumpTS был заблокирован всего через несколько дней после создания.

Twitter навсегда запретил Трампу пользование платформой в январе 2021 года после нападения его сторонников на Капитолий. Компания заявила, что приняла решение после беспорядков 6 января «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». В то время у Трампа было более 80 миллионов подписчиков на платформе.









